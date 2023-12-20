بلومبيرج: واشنطن وحلفاؤها يدرسون توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لتقديم مقترح لرد قوي على الحوثيين إلى الرئيس جو بايدن.

وأكدت على أنه جاري التخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقل الجماعة باليمن.

فيما أخذت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين في البنتاجون، تأكيدات بأن تكلفة إسقاط مسيرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد.

وتابعت صحيفة بوليتيكو: "صاروخ بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار".

وأشارت صحيفة بوليتيكو: "سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين، كما أن مشكلة تكلفة إسقاط مسيرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة".

وأوضحت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي رفيع: "19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، إضافة إلى أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر".

وتابعت بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: "الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل".