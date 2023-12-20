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بداية لاضطرابات كبيرة.. مصطفى الفقي: السياسة الإثيوبية نسخة من السياسة الإسرائيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن السياسة الإثيوبية نسخه من السياسة الإسرائيلية لأنها متعنتة ومتشددة، مبينا أن ما تفعله إثيوبيا بداية لاضطرابات كبيرة في المنطقة.

وأضاف الفقى خلال حواره مع شريف عامر، لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة أم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء: لم يعد أمام مصر إلا خيار دولي رسمي في موضوع سد النهضة، مؤكدا أن الماء هو الحياة والتوزيع العادل لمياه نهر النيل يلزم أثيوبيا وبقية الأطراف.

وأوضح الفقى أن كل موازين القوى العالمية غير متوازنة حاليا، مؤكدا أن السد الإثيوبي مشكلة مزمنة لها تداعيات طويلة الأمد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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