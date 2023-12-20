أكثر من غزة 20 مرة.. أحمد موسى ينفعل بسبب تغافل العالم عن أزمات السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

دق الإعلامي أحمد موسى، ناقوس الخطر، بشأن ما يحدث في السودان من أزمات وكوارث إنسانية.

وقال موسى: إن أوضاع السودان تؤثر على دول الجوار وقد يتم تصدير الأزمة للخارج والدول لا تحتمل وكل منها لديه مشاكل خاصة بها.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن السودان فيها كوارث ومصائب أكثر من غزة 20 مرة والناس تموت بسبب انعدام الأمن الغذائي والطرق متوقفة بسبب الهجرة الداخلية.

ولفت موسى، إلى أن معظم ولايات السودان فيها أمراض وأوبئة، وهناك ملايين من السودانيين يعانون من النزوح الداخلي أو الإصابة بالأمراض وعدم الشعور بالأمن.

وقال: إن السودان يعاني أكبر أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخه، والكوليرا تنتشر في 9 ولايات سودانية بسبب المشاكل الصحية، موضحا أن المنظمات الدولية تحذر من الوضع هناك.

واستطرد: هناك 300 ألف سوداني نزحوا من ولاية الجزيرة خلال 48 ساعة، مؤكدا أن كل هذا بسبب عدو داخلي يتمثل في انقلاب ميليشيات على الجيش والدولة.

وأوضح موسى، أن هناك 17 مليون سوداني "مش لاقيين أكل"، ولكن العالم لا يرى، مضيفا أن ما يحدث في السودان يهدد دول الجوار.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن 15 مليون سوداني على شفا المجاعة، وهناك حاجة لوصول مساعدات إلى 24 مليون سوداني، متسائلا: أين العالم من هذه الأزمة.

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