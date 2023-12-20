إبراهيم عيسى: الدولة لن تحتمل حتى أبريل المقبل لتشكيل حكومة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد ولايته بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024 وألقى كلمة الفوز واستقبل منافسية بالانتخابات في قصر الاتحادية، مشددًا على أننا بصدد مرحلة قادمة جديدة نعيشها منذ اليوم.

وأوضح "عيسي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لن تحتمل الانتظار حتى إبريل المقبل لتشكيل حكومة جديد، منوهًا بأنه يجب أن نبدأ عام جديد بحكومة جديدة ونبدأ العام على معرفة بمن هو على رأس الحكومة.

وتابع عيسى: "المطلوب قرارات سريعة وإعلانات أسرع، لفهم خريطة المرحلة المقبلة في ظل الخطورة الاقتصادية والمخاطر على الأمن القومي".

وأكد أنه لا يتمنى تجديد الثقة في الحكومة الحالية، موضحًا أن الشعب المصري نجح في كل الاختيارات والاختبارات من وجه نظر الحكومة والدولة.

وقال: في ظل المخاطر التي تواجه الشعب المصري حدد إرادته وتوحدت كل القوى وقطاعات الشعب المصري على التضامن مع الحق الفلسطيني وليس على حساب السيادة المصرية.

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