مفكر استراتيجي: تحويل سير السفن من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج: إن الأزمة في باب المندب تهدد إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا، مشيرا إلى أن إيران لديها ٤ أذرع عسكرية في المنطقة (حزب الله) في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة أم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء: إن الحوثيين أطلقوا ١٠٠ صاروخ ضد السفن في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية وفقا لتصريحات أمريكية، موضحا أن هناك ٥ شركات عالمية للنقل غيرت طريقها إلى رأس الرجاء الصالح بسب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وأوضح فرج، أن تحويل خط سير السفن من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح يشكل خطورة عليها، مؤكدا أن إيران تسيطر على مضيق هرمز الذي يمر منه ثلث بترول العالم.

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