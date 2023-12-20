شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيماء نبيه: فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة استكمال لمسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، أن ما شهدته مصر طوال الـ 10 سنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية لم يتحقق قبل ذلك، والفوز بفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات.

وقالت" نبيه" إن الشعب المصري خرج بالملايين واحتشد أمام صناديق الاقتراع للتصويت انحيازاً للأمن والاستقرار ولاستكمال الإنجازات، وأن الشعب يدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر وتحتاج إلي قائد وزعيم وطني قادر علي التعامل مع مثل هذه التحديات وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي ، موضحة أن مصر شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات من مدن جديدة عمرانية جديدة لإستيعاب الزيادة السكانية، وشبكة طرق بمواصفات عالمية.

وأشارت "نبيه" إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي، دولة قوية لها استقلالية في القرار وثقلها الإقليمي والدولي، وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة على الجميع، مشيدة بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري .

وأكدت " نبيه" أن ملف الحماية الاجتماعية كأحد الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من اجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامج"تكافل وكرامة" وتابعت قائلة: والمبادرة الأعظم مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقري والصعيد، ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها.