شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: قلت للرئيس السيسي إن لدى نية للاستقالة من رئاسة الوفد فطلب منى الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي السابق، تفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن الرئيس السيسي استقبلهم بمنتهى البشاشة والكرم، متابعا:" ليس بينا وبين بعض خصومة بل متعاونين ونيتنا واحدة وهى الوطن".

وأضاف المرشح الرئاسي السابق، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الرئيس السيسي خلال دعوته الكريمة باستقبال المرشحين أكد لهم أن المرحلة المقبلة سيكون لنا دور كشركاء في الحياة السياسية.

وتابع عبد السند يمامة:" الرئيس السيسي استمع لنا ببشاشة وجدية، واستمع لى ولبرنامجى وعرض خطوطه العريضة أمامه".

وقال المرشح الرئاسي السابق:" قلت للرئيس السيسي كان لدى اتجاه ونية أن أتقدم باستقالتى عن رئاسة حزب الوفد، فسألنى ليه لا تستقيل"، متابعا:"هذا الرجل ودود ومن يعرفه عن قرب يجده مختلفا للغاية وكان أول مرة أقابله".