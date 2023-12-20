شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: الدولة بدأت خطوات مهمة لتشجيع التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إن الدولة بدأت خطوات مهمة لتشجيع التصنيع منها الاهتمام بالمدارس التكنولوجية ووضع قاعدة بيانات واضحة وكبيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الطروحات ستوفر كميات من الدولار مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة وبالتالي حل جزء من مشكلة النقد الأجنبي.

وتابع أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في التعاون مع القطاع الخاص كام جري في قطاع الغزل والنسيج ووجود شركات أجنبية.

وأوضح أن المدن الجديدة في مصر ضرورية للجيل الحالي والأجيال القادمة وذهابا لتعمير مناطق كان من الصعب التفكير فيها، مضيفا أن مشروع حياة كريمة فكرة عبقرية ألقها الرئيس السيسى ليس لتقدم خدمات لسكان القري فقط وإنما أحيت المنتج المحلى في الريف المصري.