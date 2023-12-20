شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشعب المصرى جدد ثقته فى الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه النائب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الشعب المصري العظيم جدد ثقته في الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات قادمة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأكد البنا، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية وغير مسبوقة بنسبة 66.8%، بعدد 44.7 مليون ناخب، وتعكس حالة الاصطفاف الوطني من كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، وتؤكد أن الشعب يقف خلف وطنه ويدعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم الاستقرار، ودعم موقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المشاركة غير المسبوقة تعبر عن وعي المصريين بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، ووعيهم بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وقيمة صوت كل مواطن.

ولفت البنا إلى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصوله على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، يعكس ثقة الشعب المصري في الرئيس لمواصلة الإنجازات واستكمال مسيرة البناء والتنمية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.