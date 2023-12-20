الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف

أعلنت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية إن "روسيا شنت هجوما جويا جديدا على كييف، وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم". ولم يتضح بعد الحجم الكامل للهجوم. وحثت الإدارة العسكرية الناس على البقاء في المخابئ.

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