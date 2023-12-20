قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات أنور قرقاش أن الإمارات تبذل جهوداً مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

واوضح قرقاش في تغريدة عبر منصة "إكس"، بان "جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية غير المسبوقة، علي المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

وأرجئ مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى «تعليق» الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحاً في المجال لإدخال المساعدات الإنسانية.