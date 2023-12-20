الجيش: دهم منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 19 / 12 /2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وذخائر حربية. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

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