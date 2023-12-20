وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون في فرنسا

وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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