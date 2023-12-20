لميس الحديدي تكشف أهم صفقة سيتم توقيعها اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن أهم صفقة سوف يتم توقعها اليوم الأربعاء، وهى الاتفاق النهائي لمجموعة هشام طلعت مصطفى ومن معها من شركاء أجانب بالاتفاق مع الحكومة على شراء حصة في عدد من الفنادق التاريخية بموجب هذا الاتفاق، مؤكدة أن مجموعة طلعت مصطفى ستشتري حصة تصل إلى 51 في مجموعة من الفنادق التاريخية.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، مساء الثلاثاء: من المتوقع أن تصل حصة مجموعة طلعت مصطفى، في الفنادق إلى 51 % مقارنة بنسبة 37 % في بداية التفاوض حول الصفقة من شركة إيجو تك المالكة لعدد من الفنادق والتي تضم ماريوت الزمالك ومينا هاوس الهرم وسيسل الإسكندرية وموفنبيك وكتاركت أسوان بإجمالي سبعة فنادق تاريخية.

وتابعت الحديدي: قيمة الضخ قد ترتفع إلى مليار دولار بدلا من 700 مليون دولار، موضحة أن هذه العوائد الدولارية التي يجري الاتفاق عليها ستكون تحويلات خارجية وليست من السوق المحلي.

وشددت الحديدي على أهمية تلك الصفقة حيث تضخ عائد دولارىً ضخم، إضافة إلى إنقاذ الفنادق التاريخية التي تآكلت.

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