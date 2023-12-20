شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتقديم مرتكبى جرائم الحرب بجيش الاحتلال للمحكمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشدة استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسيدتين فلسطينيتين داخل كنيسة العائلة المقدسة، مؤكداً على أن ذلك الأمر يؤكد أن جيش الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق حتى داخل دور العبادة بالمساجد والكنائس على مرأى ومسمع العالم كله بصفة عامة ودعاة حقوق الإنسان بصفة خاصة.

وتساءل " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : أين المجتمع الدولى ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان الدولية المشبوهة ؟ وأين البرلمان الأوروبي ؟ مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة سرعة التحرك لإجبار جيش الاحتلال لوقف أعماله الارهابية وجرائمه الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

كما طالب المهندس أمين مسعود من العالم كله الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتمثل في اجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من جيش الاحتلال أمام المحكمة الدولية