شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي باستبعاد ترامب من انتخابات الحزب الجمهوري في كولورادو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت وثيقة قضائية، أن المحكمة العليا في كولورادو قضت اليوم الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لتولي المنصب.

واستبعدت المحكمة ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021.

بند نادر الاستخدام

ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض، بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضًا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.

ورفع الدعوى مجموعة من الناخبين في كولورادو، طالبوا فيها باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول، في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.

الطعن على القرار

ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و"غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه.

وقال أحد محامي ترامب، إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير.

وأكد المحامي أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.