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صالون مقامات يحتفي "بعبد الله" جامع التراث.. غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يقيم بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس ٢١ ديسمبر أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات".

يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان "في محبة أحمد عبد الله"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية، وذلك فى السابعة مساء الخميس ٢١ ديسمبر الجاري.

يلقى الصالون الضوء على حياة الفنان الراحل أحمد عبد الله، والذي اشتهر بجمعه وحفظه للتراث الخاص بالموسيقى العربية، سواء كان غناء دنيوي أو ديني، ويرجع ذلك إلي نشأته في أسرة موسيقية كانت تحمل أيضا تراث الغناء المصري وتناقله عبر الأجيال، حيث يقدم محبوه وتلاميذه مجموعة من الفقرات الغنائية في ذكراه.

صالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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