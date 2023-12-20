محاكمة عامل بتهمة بقتل زوج عمته في إمبابة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل فني تكييف متهم بقتل زوج عمته بماسورة حديدية؛ بسبب خلافات على مبلغ 7 آلاف جنيه في دائرة إمبابة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، أن المتهم "م. ح"، عامل فني تكييف، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس 2022، قتل عمدا زوج عمته "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن كال له عدة ضربات على رأسه باستخدام عصا حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات: ارتبطت تلك الجناية بجنحة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من مسكنه، إلا أنه خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم عثوره على أي أموال بالمسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.