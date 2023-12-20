ترند اليوم| قفزة في أسعار الذهب وقانون التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي.

الذهب

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

مستوى قياسي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. و70 جنيها زيادة حتى المساء

قانون التصالح

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.

رسوم الفحص والجدية.. ما مصير طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها؟

كشف المستشار علاء الدين فؤاد؛ وزير المجالس النيابية، عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه اليوم.

وزير المجالس النيابية: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في هذا الموعد