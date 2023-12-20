محمد اسماعيل - القاهرة - "حكم صلاة السيدات في المنزل خلف إمام المسجد".. أمين الفتوى يجيب

كتبت -داليا الظنينى :

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة بشأن حكم الصلاة من المنزل خلف الإمام في المسجد المجاور في صلوات الجمعة والأعياد أو صلاة الجماعة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "المذهب الشافعي يشترط أن المسافة بين المصلي وبين آخر الصفوف التى تراها أن تكون 300 ذراعا، يعنى لو المسافة أقل من 13 متر، يبقى هنا يجوز أن تقتدي به".

وأوضح: "المذهب الحنبلي اشترط سماع صوت الإمام فقط، وبالنسبة لصلاة الجمعة لا يشترط للنساء حضورها، ولو تبعتها تأخذ ثواب، لكن صلاة الجمعة للرجال فقط، والنساء تصلي ظهرًا، مؤكدا أنه يجب أن تتحقق هذه الشروط لكي تصلي المرأة خلف الإمام الموجود فى المسجد المجاور لبيتها".

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