شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مطالبة الاحتلال بإخلاء مستشفى المعمدانى وصمة عار فى جبين العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، مطالبة قوات الاحتلال الاسرائيلى من الفلسطينيين بإجلاء النازحين من مستشفى المعمداني بغزة بأنه وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال لم يكتف بقصف مستشفى المعمداني ولكنه يطالب بإجلاء النازحين من داخله بسبب صمت المجتمع الدولي ووقوفه متفرجاً على الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية، التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وتساءل " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : إلى متى يستمر المجتمع الدولي فى صمته ؟ والى متى يظل الإنجاز الاعمى من الولايات المتحدة الأمريكية داعماً ومسانداً لجيش الاحتلال ؟، مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الاسراع فى تنفيذ النداءات المتكررة من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفوري للاعتداءات من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين

وأكد النائب السيد شمس الدين أن الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة لن يتوقف إلا من خلال تنفيذ الرؤية المصرية الواضحة والحاسمة، والتى تتمثل فى تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة، وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.