شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولي: فوز الرئيس السيسي يعكس ثقة المصريين فى إدارته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وتأتي هذه النتيجة انعكاس لثقة المصريين في إدارة الرئيس لشئون الدولة المصرية على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية وتطلعهم لاستمرار هذه الإدارة الرشيدة خلال الفترة المقيلة ومعالجة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن ما ينتظر الرئيس خلال السنوات القادمة من خلال ولايته الجديدة، يضم العديد من التحديات منها القائمة مثل استمرار موجة التضخم العالمية، إضافة إلى ما يتعرض له الوطن من تحدي مهم وكبير على مستوى الشأن الخارجي في ظل اعتداء الاحتلال الإسرائيلي المجرم على غزة ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة توطينهم في سيناء.

وأوضح أن اختيار الشعب للرئيس السيسي يأتي لتطلعهم لاستمرار الإدارة الحكيمة في مواجهة هذا التحدي حفاظا على الأمن القومي المصري، لذلك نتطلع من الرئيس بأنه سيكون قادرا لمزيد من الجهد والقدرة على معالجة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن بالداخل والخارج.