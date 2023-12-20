شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولي: فوز الرئيس السيسي يعكس ثقة المصريين فى إدارته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن ما ينتظر الرئيس خلال السنوات القادمة من خلال ولايته الجديدة، يضم العديد من التحديات منها القائمة مثل استمرار موجة التضخم العالمية، إضافة إلى ما يتعرض له الوطن من تحدي مهم وكبير على مستوى الشأن الخارجي في ظل اعتداء الاحتلال الإسرائيلي المجرم على غزة ومخطط التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة توطينهم في سيناء.
وأوضح أن اختيار الشعب للرئيس السيسي يأتي لتطلعهم لاستمرار الإدارة الحكيمة في مواجهة هذا التحدي حفاظا على الأمن القومي المصري، لذلك نتطلع من الرئيس بأنه سيكون قادرا لمزيد من الجهد والقدرة على معالجة كافة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن بالداخل والخارج.
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