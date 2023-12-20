بلومبرغ: تخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقلهم

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "الولايات المتحدة والحلفاء يدرسون توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين في اليمن".

وكشفت المصادر أن "وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون تستعد لتقديم مقترح لرد قوي على الحوثيين إلى الرئيس الاميركي جو بايدن"، مشيرة الى وجود تخطيط لإجراءات تشل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية عبر ضربات على معقل الجماعة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مساء الاثنين، خلال زيارته البحرين تشكيل تحالف دولي يضم 10 دول للتصدي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

واكد أوستن في بيان إن التحالف الأمني سيعمل بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين. ويضم التحالف الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشل، وإسبانيا.