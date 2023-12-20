زعيما مجلس الشيوخ الأميركي: إقرار حزمة المساعدات لأوكرانيا لن يحصل هذا العام

أكّد زعيما الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور تشاك شومر وزعيم الأقليّة الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك، أنّ إقرار حزمة المساعدات المخصّصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقّق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرّغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.

وشددا على إنّ "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعاً على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل".