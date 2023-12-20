أكد الرئيس الاميركي جو بايدن خلال فعالية انتخابية، أن "مواجهة إسرائيل لحماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بينها وبين المدنيين".
وشدد بايدن على ان "حماس ليس لديها أي اعتبار على الإطلاق لأمن المدنيين وتحتجز عددا كبيرا من الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن خلال فعالية انتخابية: مواجهة إسرائيل لحماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بينها وبين المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.