بايدن خلال فعالية انتخابية: مواجهة إسرائيل لحماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بينها وبين المدنيين

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن خلال فعالية انتخابية، أن "مواجهة إسرائيل لحماس لا تقلل من مسؤوليتها في التمييز بينها وبين المدنيين".

وشدد بايدن على ان "حماس ليس لديها أي اعتبار على الإطلاق لأمن المدنيين وتحتجز عددا كبيرا من الاسرى".