شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تقتل 10 وتصيب جنوب الهند بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي ضربت ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وأصابت المنطقة بالشلل، وتركت أفرادًا وأسرًا عالقين لأيام، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" يوم الثلاثاء.

وأخذت وزارة الدفاع والقوات الوطنية والمحلية للاستجابة للكوارث زمام المبادرة في الاضطلاع بعمليات الإنقاذ والإغاثة، خلال توقف قصير لهطول الأمطار المتلاحق.

تحذير مسبق

وقال شيف داس مينا السكرتير العام لولاية تاميل نادو، إن توقعات إدارة الأرصاد الجوية الهندية لهطول أمطار غزيرة كانت "خاطئة"، إذ هطلت أمطار غزيرة لأقصى حد في الأحياء المتضررة خلال فترة قصيرة استمرت يومين، مشيرًا إلى أن الولاية لم يجر تحذيرها مسبقًا بالقدر الكافي.

وصرح للصحفيين في الأمانة العامة، بأن "10 اشخاص لقوا حتفهم في منطقتي تيرونيلفيلي وتوتيكورين بسبب هطول الأمطار، ولقي بعضهم حتفه بسبب انهيار حوائط، وبعضهم صعقًا بالكهرباء".