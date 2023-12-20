شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الصليب الأحمر: تأثير الحرب على غزة سيمتد إلى الأجيال القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أن الحرب على قطاع غزة يمثل "فشلًا أخلاقيًا" للمجتمع الدولي، حاثة على التوصل إلى اتفاق جديد لوقف هذه الحرب، مشددة على أن تأثير الحرب سيمتد إلى الأجيال القادمة.

وقال سبولياريتش للصحفيين في جنيف بعد زيارات إلى غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة: "لقد تحدثت عن الفشل الأخلاقي لأن كل يوم يستمر فيه هذا الأمر هو يوم آخر لم يثبت فيه المجتمع الدولي قدرته على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة، وسيكون لذلك تأثير على الأجيال ليس فقط في غزة".

وتابعت: "لا يوجد شيء دون اتفاق بين الجانبين، لذلك نحثهم على مواصلة التفاوض لوقف الحرب".

أكثر الأعوام دموية

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، أنه مع احتدام العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن "عام 2023 سينتهي كواحد من أكثر الأعوام دموية في تاريخ هذا العداون، مع تدهور الوضع على جميع الجبهات".

وأشار وينيسلاند في إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، إلى الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفا أن "إيصال المساعدات الإنسانية في القطاع ما زال يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها".

وقال إنه في ظل النزوح على نطاق لايمكن تصوره والأعمال العدائية النشطة، أصبح نظام الاستجابة الإنسانية على حافة الهاوية.