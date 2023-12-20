مصر وأميركا: رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، أمس هاتفياً، الأوضاع في قطاع غزة. وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس من بلينكن، تناولا خلاله بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك.

واستعرض الوزير بلينكن الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في سبيل منع النزوح، كما أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، بحسب أبوزيد.

من جانبه، أكد شكري ضرورة العمل من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، معرباً عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظراً لطبيعته الإنسانية، وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية قصيرة للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين، ومواجهة التحديات والمعوقات التي اكتنفت دخول المساعدات خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أوضح السفير أحمد أبو زيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد شكري ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر، ضماناً لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن. واتفق الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة القادمة، والتطلع لإجراء المزيد من الاتصالات واللقاءات مع بداية العام الجديد.