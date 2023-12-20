شكرا لقرائتكم خبر عن عضو برلمانية حماة الوطن فوز الرئيس السيسي تقديرا لما قدمه من إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بَأسْمَى آيات التهاني مقرونة بكل معاني التقدير والاعتزار للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، والتي عبر فيها جموع الشعب المصري على مدى اعتزازهم به رئيساً لكل المصريين، وذلك تقديراً لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وقال " قورة " ان مشهد تدفق الناخبين علي لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر كان كاشفاً لحقائق كثيرة حول معدن هذا الشعب العظيم الذي تجده وقت الشدائد مسانداً وداعماً لدولته وقياداتها ومؤسساتها، مشيراً إلي ان نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت انعكاساً واضحاً لشعبية الرئيس السيسي وبرهان علي وجود إرادة جماهيرية تري في السيسي المنقذ ورجل المرحلة الذي لابد وان يستكمل مسيرته في بناء الدولة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، لذا فإن استمرارية بقائه في الحكم مرتبطة بإرادة جماهيرية ومشروعات قوميه عملاقة تحتاج إليه كي يستكملها ويصل بالدولة إلي بر الأمان .

وأشاد " قورة " بالرسائل القوية والهامة التى اطلقها الرئيس السيسى فى كلمته عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بإن مصر تمتلك القدرات السياسية والعسكرية التي تحافظ على ممتلكات شعبها.

وقال " قورة " فى تهنئتة نأمل ان يوفق الله رئيس مصر وان يعينه علي ما أسند اليه من مهام جسيمة ، وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها.

وتابع " قورة " أكرربالاصالة عن نفسى وبالانابة عن أبناء دائرتى مركز " دار السلام " بمحافظة سوهاج سعادتي البالغة بإستكمال المسيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة وإستكمال خطة التنمية المستدامة 2030، متوجهة بالتهنئة إلى الشعب المصري لفوز الرئيس السيسى حبيب الملايين.