شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": عظيمات مصر خلف قيادة الرئيس السيسي لسفينة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه الكاسح فى الانتخابات الرئاسية، قائلة "مبروك حصولكم على هذه الثقة الكبيرة والمشاركة غير المسبوقة من المصريين فى هذه الانتخابات الرئاسية التي أبهرت العالم كله".

وأكدت "درويش" أن الشعب المصري كله وفى مقدمته عظيمات مصر وشبابها الواعد سيكونوا جنود خلف قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن، واصفة هذه الانتخابات بالديمقراطية والتعددية والشفافة بعد أن شهدت حجم إقبال كبير وغير مسبوق على صناديق الانتخاب، مشددة أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي يواجهها الوطن وأن المصريين اختاروا طريق الجمهورية الجديدة من خلال هذه الانتخابات التاريخية والفارقة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشعب المصري بعث للعالم كله برسالة واضحة وحاسمة، مفادها التأكيد على ثقة المصريين في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد أكبر دليل من المصريين على حرصهم استكمال ما بدأه القائد والزعيم البطل الرئيس السيسى في حماية السيادة الوطنية المصرية والحفاظ على كامل التراب الوطني وعلى رأسه سيناء الحبيبة وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض الفيروز الطاهرة والمقدسة.

ولفتت إلى أنها كانت واضحة وراسخة فى سياسة الرئيس السيسى خلال ال 10 سنوات الماضية، معلنة تأييدها التام لجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسى فى كلمته التاريخية التى وجهها للمصريين بمناسبة فوزه فى هذه الانتخابات معتبرة هذه الكلمة بمثابة خارطة طريق لسياسات الرئيس السيسى خلال ال 6 سنوات القادمة.