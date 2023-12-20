بلينكن أكد في اتصال بنظيره الأردني الالتزام بإدخال المساعدات لغزة بشكل متزايد ومستدام

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد في اتصال بنظيره الأردني أيمن الصفدي الالتزام بإدخال المساعدات لغزة بشكل متزايد ومستدام، كما أكد الالتزام بالضغط لحماية المدنيين في غزة.

وخلال زيارته الى أنقرة قبل يومين، شدد بلينكن على أن واشنطن تعمل بصورة نشطة جداً لتأمين المزيد من المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

واكد بلينكن، للصحافيين، في ختام لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان انه "أحرزنا تقدماً كبيراً، في الأيام الأخيرة، من أجل زيادة المساعدة التي تصل إلى سكان غزة.