نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم تأكيده "منع شركة زيم للشحن ومقرها إسرائيل من دخول موانئ البلاد. واكد ابراهيم أن "قرار المنع جاء ردا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا: منع شركة زيم للشحن ومقرها إسرائيل من دخول موانئ البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.