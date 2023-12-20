شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين إلى 131 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية مقتل 131 شخصًا على الأقل، في الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وارتفع عدد القتلى بعد انتشال 4 ضحايا آخرين للزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت "شينخوا" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى إصابة المئات.

مقاطعة جيشيشان في قانسو

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي قدرت قوة الزلزال بـ 5.9 درجة، إنه وقع الساعة 1159 مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).

ولقي 113 شخصًا على الأقل حتفهم في مقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما سجل إقليم تشينجهاي المجاور 18 حالة وفاة.

كما شعر سكان لانتشو عاصمة إقليم قانسو بالهزات، وتعد المنطقة النائية واحدة من أفقر المناطق في الصين.