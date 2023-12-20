ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت السلطات الصينية مقتل 131 شخصا على الأقل في الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وارتفع عدد القتلى بعد انتشال 4 ضحايا آخرين للزلزال الذي بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت "شينخوا" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى إصابة المئات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي قدرت قوة الزلزال بـ 9ر5 درجة، إنه وقع الساعة 1159 مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).

ولقي 113 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما سجل إقليم تشينجهاي المجاور 18 حالة وفاة. كما تم الشعور بالهزات في لانتشو عاصمة إقليم قانسو.