معاريف: الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو حديثة تُظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه

كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو حديثة تُظهر القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف وهو يمشي على قدميه ويحرك يديه خلافا لما روّجت له المخابرات سابقا.
وبحسب الصحيفة، كان يُعتقد في إسرائيل لمدة سنين أن محمد الضيف في حالة صحية سيئة، ويحتاج رعاية خاصة، ومُقعد على كرسي متحرك، وأنه يتنقل باستخدام سيارة إسعاف خاصة؛ نظراً لحالته الصحية غير الجيدة.. لكن الفيديوهات تُظهر عكس ذلك.
واشارت الصحيفة، في تقريرها الى ان "الفيديوهات تظهر فقط أن الضيف يعرج في مشيته بإحدى رجليه، لكنه لا يستخدم كرسياً متحركاً، كما كانت تشير التقديرات الإسرائيلية لسنين".
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