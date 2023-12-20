الجيش الأوكراني اعلن اسقاط 18 مسيرة روسية من أصل 19 في أجواء البلاد

اعلن الجيش الأوكراني "اسقاط 18 مسيرة روسية من أصل 19 في أجواء البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية إن "روسيا شنت هجوما جويا جديدا على كييف، وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم".

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للهجوم. وحثت الإدارة العسكرية الناس على البقاء في المخابئ.