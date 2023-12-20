الخليج: إسرائيل تمارس حرب الإبادة بغزة بسبب إفلاتها من العقاب والدعم الأميركي والغربي لها

أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن الإدارة الأميركية تقول لكل العالم: عبثاً تحاولون وقف إطلاق النار في غزة. سوف تتواصل حرب الإبادة ضد المدنيين، طالما أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأركان حكومته لم يشفوا غليلهم بعد ثأراً لما حصل يوم السابع تشرين الأول الماضي من تحطيم لجدار الأمن الإسرائيلي، وفشل استخباراتي وعسكري مريع.

كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة تقول أيضاً للرأي العام العالمي، ومنه الأميركي أيضاً، الذي نزل بالملايين إلى شوارع العواصم والمدن طلباً لوقف إطلاق النار ودعماً للحقوق الفلسطينية إن كل ذلك صراخ في البرية، لا يجد صداه في مسامع إدارة الرئيس جو بايدن، التي بددت الآمال التي ظهرت بعد تصريحاته الأخيرة حول الحكومة الإسرائيلية وحل الدولتين، إذ عاد المسؤولون الأميركيون يكررون مواقفهم التي أُعلنت عند بداية العدوان الإسرائيلي، وتبددت هذه الآمال، واستسلموا لما تراه إسرائيل من أهداف لمواصلة حرب الإبادة، وسقطت كل المواعيد الأميركية لوقف الحرب، التي كانت تتحدث عن نهاية الشهر الحالي أو منتصف الشهر المقبل.

ورأت أنه عندما يقول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قبل يومين خلال زيارته إلى تل أبيب واجتماعه إلى وزير الحرب يولاف غالانت، "التزامنا ثابت بدعم إسرائيل وسنقدم لها الأسلحة اللازمة لمواصلة حربها بما يضمن أمنها"، وعندما يقول "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولا يمكن لأي دولة إلا التعامل مع هذا الخطر"، فهذا يعني إعطاء إسرائيل ضوءاً أخضر للمضي قدماً في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، وبالتالي يصبح قوله إن "حماية المدنيين واجب أخلاقي" ذراً للرماد في العيون، وكلاماً لا يستوي مع الإصرار على مواصلة المذبحة وتقديم ما يلزمها من أسلحة ووسائل للوصول إلى مرحلة الإبادة التي تسعى إليها إسرائيل.

واعتبرت أن إسرائيل تمارس حرب الإبادة هذه بسبب إفلاتها من العقاب، ثم بسبب الدعم الأميركي والغربي لها، ولهذا تستهتر بكل القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، وتمارس من القتل والدمار ما يفوق تصور العقل البشري، وما لم تشهده أي حروب في العصر الحديث.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة الممثلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن - رغم صوت الأمين العام أنطونيو غوتيريش المدوي الداعي إلى وقف المذبحة، ومعه المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى- تبدو لا حول لها ولا قوة، بسبب "الفيتو" الذي تشهره الإدارة الأميركية.