"النشرة": إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مستعمرة المطلة في الجليل الأعلى

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "إطلاق عدد من الصواريخ قبل قليل باتجاه مستعمرة المطلة تزامن مع دوي صافرات الانذار في مستعمرات الجليل الأعلى".

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