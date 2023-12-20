أثيوبيا لا تريد الالتزام بالقانون الدولي .. مصـر قـوية وتستطيع حماية أمنها المائي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الفجوة المائية؛ نتيجة الملء الرابع لسد النهضة العام الجاري تتراوح بين 19 إلى 20 مليار متر مكعب.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، «أي مشروع يتم بشكل أحادي أعالي نهر النيل دون اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف؛ يؤثر بدوره على دولتي المصب».

وأكد رفض مصر التام العودة إلى مسارات المفاوضات خلال الوقت الحالي، قائلا: «الصياغات القانونية للجانب الإثيوبي؛ توضح أنها لا تريد الالتزام بالقانون الدولي».

وأشار إلى تعمد الجانب الإثيوبي إخفاء البيانات حول أسلوب إدارة السد والكميات المقرر حجزها، قائلا: «يجب أن نتعامل مع هذا الوضع؛ سوف نستمر على مدى 365 يوما في يقظة تامة نراقب ما يحدث؛ ولدينا جميع الأدوات والأقمار الصناعية التي نراقب بها تحركات الملء والتشغيل».

وأكد أن الدولة استنفدت كل الوسائل المتاحة في سبيل التوصل إلى اتفاق ملزم، مضيفا: «في اليوم الذي نعجز به عن التعامل مع الوضع ويلحق الضرر بالأمن القومي المائي؛ فإن مؤسسات الدولة المصرية قوية وحاضرة، والعالم يرى مدى صبر وطول نفس المؤسسات المصرية والمفاوضين المصريين».

وعلى صعيد آخر، أشار إلى استثمار وزارة الري أكثر من 240 مليار جنيه على مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي خلال السنوات التسع الماضية، قائلا: «الدولة استثمرت ما لم يحدث في التاريخ، لدينا أكبر محطة مياه للمعالجة في العالم، ونتسلم الآن محطة أكبر منها».

ونوه إلى إضافة المشروعات المائية قرابة 4.7 مليارات متر مكعب لمنظومة المياه المصرية، فضلا عن محطات التحلية وتطهير وتأهيل الترع والتبطين وإصلاح القناطر.