نيويورك تايمز: عملية "حارس الرخاء".. هل تكون مجرد خطوة أميركية رمزية لمنح شركات الشحن ثقة أكبر؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن يوم الثلاثاء عن مبادرة جديدة للأمن البحري بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، لكن محللين قالوا إنه من غير المرجح لها أن توقف على الفور موجة من الهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن ضد الشحن التجاري في الممر المائي المحوري.



واستبعد مسؤول رفيع في المخابرات الغربية نجاح المبادرة الجديدة في ردع هجمات الحوثيين في المستقبل. ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور العملياتية، قوله بأن أي ضربة انتقامية من قبل الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى التصعيد، وهو ما يسعى إليه الحوثيون.



وقال المسؤول إن هدف الحوثيين هو تسليط الضوء على الدعم الغربي لإسرائيل وبالتالي فإن أي سيناريو انتقامي من شأنه أن يفعل ذلك.



وقال ضباط عسكريون أمريكيون حاليون وسابقون من ذوي الخبرة في المنطقة إن الإعلان يهدف على الأقل إلى منح شركات الشحن ثقة أكبر لاستئناف الحركة عبر البحر الأحمر، وتخفيف ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين، ومعالجة المشكلات المحتملة في سلسلة التوريد.



وقال آدم كليمنتس، الملحق العسكري الأمريكي السابق في اليمن: "من الناحية الاقتصادية، نأمل أن تمنح فرقة العمل هذه المستثمرين والشركات الدوليين الدعم الذي يحتاجون إليه لإعادة فتح النقل البحري في وقت ما في المستقبل عندما تتحسن الظروف".



وتقول الولايات المتحدة إن أكثر من عشر دول وعدد متزايد وافقوا على الانضمام إلى العملية الأمنية ضمن قوة مهام بحرية تقودها الولايات المتحدة منذ 18 شهرا. لكن محللين مستقلين قالوا إن المبادرة، التي تسمى "حارس الازدهار"، كانت في الغالب خطوة رمزية تسمح للبيت الأبيض بالقول إن المزيد من الدول تدعم أمن البحر الأحمر ولزيادة ثقة شركات الشحن.



لا يوجد تغيير يذكر، إن وجد، حتى الآن في عدد السفن الملتزمة بتسيير دوريات في الثلث السفلي من البحر الأحمر، أو، على أساس كل حالة على حدة، بمرافقة سفن تجارية معينة تحمل شحنات محددة.



وقال ضابط عسكري أمريكي رفيع إنه في أي وقت، هناك حوالي 1000 سفينة تجارية من جميع الأنواع تعبر البحر الأحمر، وحوالي 400 منها موجودة في الجزء السفلي من البحر الأحمر، وهي المنطقة الأكثر عرضة لصواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار.



وستشمل المهمة المتعددة الجنسيات مساهمات من المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وستواصل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقديم معظم السفن الحربية لحماية الممر المائي ولكن بقدرة دفاعية فقط.



ومن المتوقع أن تنضم المزيد من الدول وترسل سفنًا أو طائرات مراقبة، على الرغم من أن السيد أوستن ومساعديه لم يقدموا أرقامًا متوقعة. وعلى الرغم من أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري، إلا أنها وقوى إقليمية أخرى رفضت الانضمام إلى قوة عمل بحرية لحماية الشحن في البحر الأحمر.



يقع ميناء جدة، الذي يتعامل مع الجزء الأكبر من الحركة التجارية في المملكة العربية السعودية، على البحر الأحمر، ويعد الساحل بأكمله محورًا رئيسيًا لجهود التنويع الاقتصادي التي يدفعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



لكن علاقة السعودية بالحوثيين كانت معقدة حتى قبل الحرب في غزة. وبعد سنوات من خسارة الحرب فعلياً مع الميليشيا، يتطلع السعوديون إلى محاولة إبرام اتفاق سلام وعدم الدخول في مواجهة جديدة.



بعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الاثنين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان ملخص المكالمة من قبل كل جانب مختلفًا بشكل ملحوظ. وأشارت النسخة الأمريكية إلى أن السيد بلينكن حث على التعاون في مجال الأمن البحري لمواجهة الحوثيين، وقالت النسخة السعودية إن النقطة الرئيسية في المكالمة هي التطورات في غزة.



ورفضت عمان، التي تتوسط بين المجتمع الدولي والحوثيين، الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن، قائلة إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يأتي أولاً، وفقًا لشخص أطلعه مسؤولون عمانيون وتحدث عن الأمر بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات.



وتشعر العديد من الدول بالقلق من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تأجيج المنطقة. ولكن هناك المزيد من الدول التي قد تدعم فرقة العمل، والتي تضم حتى الآن أيضًا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والبحرين، التي تستضيف قاعدة بحرية أمريكية وأبرمت مؤخرًا اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، التي شاركت أيضًا في الحرب الطويلة ضد الحوثيين في اليمن.

المصدر: نيويورك تايمز- ترجمة: يمن شباب نت

