في قرار غير مسبوق..محكمة كولورادو تستبعد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية

قررت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية أمس الثلاثاء استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول .

وبهذا القرار يكون ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس 2024 ، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر 2024.

وجاء هذا الحكم بعد أن رأت المحكمة أن ترامب هليس مرشحًا رئاسيًا مؤهلاً بسبب "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر.

كما أن المحكمة بنت قرارها الشامل على استنتاجات رئيسية وهي:

يسمح قانون ولاية كولورادو للناخبين بالطعن في أهلية ترامب بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.

يمكن لمحاكم كولورادو فرض الحظر دون أي إجراء من الكونغرس.

يُطبق بند "حظر التمرد" على الرئاسة.

الهجوم في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي كان تمرداً

ترامب "شارك" في التمرد.

إن خطاب ترامب "الذي حرض الحشود" في 6 يناير "لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول للدستور"

وسيتم تأجيل الحكم الذي جاءت نتيجة التصويت عليه من قبل القضاة السبعة (4-3) حتى 4 يناير 2024، في انتظار استئناف ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي يمكن أن تقضي في الأمر.