شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال أبو الفتوح عن فوز الرئيس السيسي: الشعب المصرى لبى نداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة مشاركة بلغت 66.8%، يحمل رسائل ومؤشرات قوية للداخل والخارج والتي تعكس التمسك بمسار الاستقرار والديمقراطيهة مشددا على أن المصريين جسدوا ملحمة وطنية رائعة، لاسيما وأنه كان هناك أهمية للمشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، كما شكلت ضرورة حتمية على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا الوطن.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن اعتزازه بحرص المصريين على تقرير مصير وطنهم بإرادتهم الحرة والمستقلة وحرصهم على الانتصار لوطنهم باحتشاده بالطوابير للتصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب كان رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاؤل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة، كما أن وجود 3 مرشحين للأحزاب كان له تبعاته الإيجابية في إحداث زخم وإقبال على التصويت.

وأكد أنه بنجاح الرئيس السيسي نبدأ عهد جديد من الإنجازات ودعم التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن المصريين سطروا أمام العالم أجمع مشهد رائع عكس الاصطفاف الوطنى لكل أطياف النسيج المصري والذي برهن على وعيهم وتماسكهم وسعيهم لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة الراهنة وسط ما يحيطها من تحديات وظروف إقليمية صعبة، والذي استطاع خوض معركة البقاء والبناء بجدارة وخلفه اصطفاف الشعب على أرض الواقع طوال الفترات الماضية، وعمل على ضخ مشروعات تنموية تحقق جودة أعلى للمواطن المصري.