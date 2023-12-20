شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يدين استمرار الاحتلال فى ممارسة انتهاكاته ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية ،و استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة انتهاكاته وجرائمه المتتالية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بموقف حاسم من المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطينية والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمنت توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

وأكد النائب زكي عباس، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بالخروخ عن صمته والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه الكثير من جرائم الحرب، وانتهاكه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.