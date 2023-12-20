شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يحلل الليلة مشهد "ماذا بعد الانتخابات الرئاسية 2024" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، ندوة تحت عنوان "ماذا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر؟"، وذلك مساء اليوم الأربعاء، ويستهدف الحزب من خلالها، تحليل المشهد الانتخابي، وماذا تريد مصر من الرئيس المنتخب ؟.

والمقرر أن يشارك بالندوة كلا من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع خبير النظم والتشريعات الانتخابية، ويديرها المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئاسة مصر لـ6 سنوات جديدة بعد حصوله على نسبة 89.6% بـ39 مليونا و702 ألف و451 صوتا فى سباق الانتخابات الرئاسية.