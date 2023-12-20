القناة 13 الإسرائيلية: نتانياهو يطلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد لانشغاله بإدارة الحرب على غزة

افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد لانشغاله بإدارة الحرب على غزة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستئناف محاكمة نتانياهو على خلفية تهم فساد بعد توقفها هي وكل القضايا غير العاجلة عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن نتانياهو مستثنى حالياً من حضور جلسات المحاكمة، لكن قد يُستدعى للإدلاء بشهادته في غضون بضعة أشهر.

ويواجه نتانياهو تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية، وتهماً بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين.