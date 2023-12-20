النشرة: تعرض أطراف الناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن تعرض أطراف الناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي.

وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى "علي أبو الحسن" من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما نعى حزب الله "حسن علي إبراهيم "أبو هادي" من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".