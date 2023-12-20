النشرة: نازح سوري في البقاع قتل زوجته واقدم على الانتحار

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "نازحا سوريا في بلدة غزة في البقاع الغربي اقدم على قتل زوجته بواسطة سكين، ثم اقدم على الانتحار بواسطة مسدس حربي". وعلى الفور حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الاسباب.

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