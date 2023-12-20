هنية وصل إلى القاهرة لبحث تطورات الحرب على غزة وملفات أخرى

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، لـ"إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى"، وفق بيان صادر عن الحركة.

وأمس، قال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إنّ هنية سيتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة".