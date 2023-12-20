ادّعى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، أنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى"، وذلك في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل تدرس وقفًا طويلًا لإطلاق النار من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع الاسرى".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإسرائيلي لدى أميركا: مستعدون لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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