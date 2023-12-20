السفير الإسرائيلي لدى أميركا: مستعدون لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى

ادّعى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، أنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى"، وذلك في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل تدرس وقفًا طويلًا لإطلاق النار من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع الاسرى".