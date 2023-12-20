الجزيرة: انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة

افادت قناة "الجزيرة" عن انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة.

في اليوم الـ75 من الحرب على غزة، تتواصل الاشتباكات في محاور عدة، وسط تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن استعدادهم للدخول في هدنة جديدة مقابل إطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس.

وبثت أمس سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تسجيلا مصورا لاثنين من الأسرى الإسرائيليين لديها يناشدان فيه قادة حكومتهما العمل على وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.